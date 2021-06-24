Небезпечна сусідка: у Польщі штам "Delta" виявили вже у сотні людей

Небезпечна сусідка: у Польщі штам "Delta" виявили вже у сотні людей

Тим часом Європейський центр профілактики та контролю захворювань попередив про чергову хвилю пандемії COVID-19.

У Польщі підтвердили 96 випадків зараження новим і набагато небезпечнішим штамом коронавірусу "Delta".

Про це розповів заступник міністра здоров’я Польщі Вальдемар Краска, інформує "Польське Радіо".

"Той факт, що сьогодні ми говоримо про дельта-мутацію, яка раніше була індійською, але ми також маємо гамма-бразильську або бета-південноафриканську мутацію, вони також з'являються і циркулюють у нашій країні. Завжди може бути інша мутація. Не дай Боже, також може з’явитися польська мутація, позначена іншою буквою грецького алфавіту", — зазначив заступник головного санітарного інспектора Кшиштоф Сачка.

Тим часом Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) попередив про чергову хвилю пандемії COVID-19. У відомстві наголошують, що особливо небезпечний варіант коронавірусу "Delta" складе 70% нових заражень в ЄС на початку серпня та 90% до кінця того ж місяця.

Раніше повідомлялося, що Польща вводить обов’язковий 10-денний карантин для українців.

Нагадаємо, що в Індії померла людина, яка хворіла на новий штам коронавірусу, відомий як "Delta Plus".

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