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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Небезпечна великодня традиція: мер напав на інспектора, щоб не заважав "виганяти злих духів"

Сільському посадовцю загрожує кримінальна справа та штраф.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Багаття з автомобільних шин

Молдавська традиція палити багаття у Великодню ніч загрожує великими штрафами

Мера одного з сіл Молдови звинувачують у нападі на інспектора з охорони довкілля. Сутичка у Великодню ніч сталась через те, що інспектор зафіксував факт правопорушення — спалювання шин поблизу будівлі мерії.

Про це повідомив Керівник Інспекторату із захисту довкілля Молдови Іон Булмага у соціальній мережі Facebook.

За словами посадовця, в одному з населених пунктів Оргіївського району Молдови двоє інспекторів у суботу, 19 квітня, помітили купу шин біля сільської мерії та звернулись до мера з проханням їх прибрати.

«Пізніше мої колеги повернулися і побачили людей, серед яких були неповнолітні, які спалювали ці шини. Після розмови з одним з моїх колег мер напав на нього та намагався вирвати з рук пристрій, на який він фільмував докази», — пояснив Булмага.

Він додав, що цей очільник сільської адміністрації вчиняє подібне правопорушення не в перше.

«У вівторок, 22 квітня, вранці я отримаю звіт інспектора, і ми подамо заяву про порушення кримінальної справи», — запевнив очільник Інспекторату.

Водночас Булмага закликав депутатів парламенту Молдови на законодавчому рівні суттєво збільшити штрафи, щоб ефективно боротися з подібними порушеннями. Він пропонує за спалювання шин карати порушників штрафом у розмірі 50 тисяч молдовських леїв (майже 2900 доларів США). Наразі штрафні санкції за це становлять лише 10 тисяч ($ 578).

Причиною подібних правопорушень є давня традиція, яка досі зберігається у деяких населених пунктах Молдови. Вважається, що велике багаття, розпалене у Великодню ніч нібито виганяє злих духів. У минулому багаття складали зі стовбурів та гілок, а зараз здебільшого підпалюють покришки. Заклики до збереження чистоти довкілля наразі залишаються непочутими у більшості таких випадків.

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