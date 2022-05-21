Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Небезпечна "віспа мавп" потрапила до Нідерландів: як вірус опиняється в організмі

Дата публікації
Перегляди
618
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Небезпечна "віспа мавп" потрапила до Нідерландів: як вірус опиняється в організмі

Фото: Pexels

Зараз тривають різноманітні дослідження. 

У Нідерландах заявили про перший випадок захворювання так званою "віспою мавп".

Про це інформує NOS із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів.

Такий випадок стався вперше. Не виключається, що у Нідерландах може бути інфіковано чимало людей.

Зараз тривають дослідження ситуації. 

Зверніть увагу, що небезпечний вірус може потрапити в організм через слизові оболонки рота, носа чи очей та відкриті рани.

Експерти побоюються, що відомі випадки є вершиною айсберга, оскільки більшість пацієнтів не пов’язані одне з одним, тобто поширення захворювання може бути більшим. Цей спалах називають “незвичайним”, оскільки вважалося, що передача віспи мавп від людини до людини є надзвичайно рідкісною.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що найближчими тижнями очікує збільшення кількості випадків захворювання в інших країнах. 

Мавпяча віспа має інкубаційний період до 21 дня, тобто до появи перших симптомів може минути три тижні після зараження.

Початкові симптоми включають лихоманку, головний біль, м’язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, мороз і виснаження. Може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включно з геніталіями.

Експерти вважають, що молоді люди більше ризикують заразитися або захворіти на цю хворобу, оскільки вони рідше були вакциновані проти віспи, яку ліквідували в 1980-х роках.

Раніше цю хворобу виявили у Швеції, Італії, Великій Британії, США, Іспанії та Португалії, у Канаді. 

Нагадаємо, влітку 2021 року У мешканця Далласа у штаті Техас у США, який нещодавно повернувся з Нігерії, підтвердили позитивний результат щодо інфікування рідкісною для людей мавпячою віспою.

Читайте також:

Чорна віспа: хвороба, що вбила десятки мільйонів людей

Чорна віспа: хвороба, що вбила десятки мільйонів людей

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація