Небезпечна "віспа мавп" потрапила до Нідерландів: як вірус опиняється в організмі

Зараз тривають різноманітні дослідження.
У Нідерландах заявили про перший випадок захворювання так званою "віспою мавп".
Про це інформує NOS із посиланням на Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів.
Такий випадок стався вперше. Не виключається, що у Нідерландах може бути інфіковано чимало людей.
Зараз тривають дослідження ситуації.
Зверніть увагу, що небезпечний вірус може потрапити в організм через слизові оболонки рота, носа чи очей та відкриті рани.
Експерти побоюються, що відомі випадки є вершиною айсберга, оскільки більшість пацієнтів не пов’язані одне з одним, тобто поширення захворювання може бути більшим. Цей спалах називають “незвичайним”, оскільки вважалося, що передача віспи мавп від людини до людини є надзвичайно рідкісною.
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) попередила, що найближчими тижнями очікує збільшення кількості випадків захворювання в інших країнах.
Мавпяча віспа має інкубаційний період до 21 дня, тобто до появи перших симптомів може минути три тижні після зараження.
Початкові симптоми включають лихоманку, головний біль, м’язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, мороз і виснаження. Може виникнути висип, який часто починається на обличчі, а потім поширюється на інші частини тіла, включно з геніталіями.
Експерти вважають, що молоді люди більше ризикують заразитися або захворіти на цю хворобу, оскільки вони рідше були вакциновані проти віспи, яку ліквідували в 1980-х роках.
Раніше цю хворобу виявили у Швеції, Італії, Великій Британії, США, Іспанії та Португалії, у Канаді.
Нагадаємо, влітку 2021 року У мешканця Далласа у штаті Техас у США, який нещодавно повернувся з Нігерії, підтвердили позитивний результат щодо інфікування рідкісною для людей мавпячою віспою.
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