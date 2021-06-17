Небезпечне знайомство: дівчину побив і зґвалтував 19-річний хлопець з Tinder

Дівчина прийшла в гості до хлопця додому, але той накинувся на неї, побив і зґвалтував.

Мешканку Канади госпіталізували після побачення. Її побив і зґвалтував 19-річний хлопець, з яким дівчина познайомилася в додатку для знайомств Tinder.

Про це повідомляє CP24.

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Дівчина прийшла в гості до ґвалтівника додому. 19-річний зловмисник побив її і зґвалтував. Після цього він змусив жертву вийти з ним з дому, щоб вона зняла свої гроші з картки і віддала йому.

Але дівчині вдалося втекти. Вона викликала поліцію і "швидку". Хлопця затримали. Його звинуватили в зґвалтуванні, вимаганні, побитті і викраданні.

Раніше повідомлялося, що в Харкові 43-річний чоловік в хостелі зґвалтував 17-річну дівчину.

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