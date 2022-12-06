Небезпечні пакунки надійшли до посольства України в Данії: Кулеба дав пораду відправникам

Міністр порадив адресантам "не втрачати свій час та гроші на поштові марки".

Окрім посольства України в Румунії, ще й посольство в Данії отримало небезпечні пакунки, які раніше надходили і до інших українських дипустанов закордоном.

Про це очільник МЗС України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу 6 грудня.

"Маємо нові випадки надсилання небезпечних пакунків. Сьогодні додалися наші посольства в Румунії та Данії", – сказав міністр.

"Всіх, хто продовжує надсилати ці пакунки та тероризувати наші посольства, прошу розслабитися і не втрачати свій час та гроші на поштові марки, нічого ви цим не досягнете", – запевнив Кулеба.

Зауважимо, до посольства України в Румунії вранці 6 грудня надійшли два підозрілі конверти. На місце інциденту викликали поліцію, службу розвідки Румунії (SRI) та піротехнічні групи.

Історія з небезпечними пакунками

Різні посольства України отримали аж 18 підозрілих листів у 12 країнах, зокрема з тваринними рештками. В МЗС вважають це спробою залякати українських дипломатів та посіяти паніку.

Зауважимо, що все розпочалося з Мадрида, де в посольстві України вибухнула поштова бомба. Вона була адресованим послу, проте відкрив пакунок працівник, який і постраждав від вибуху.

Згодом посольства України почали отримувати закривавлені листи. Зокрема, йдеться про дипломатичні відомствав Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та Чехії.

Останній пакунок з очима тварин був надісланий до посольства України в Іспанії.

Закривавлені листи і рештки тварин: хто залякує українських дипломатів

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