Небезпечний злочинець, якого розшукували 20 років, влаштувався на роботу поліцейським – фото

Втікач, розшукуваний владою США протягом майже двох десятиліть у зв'язку зі смертельним інцидентом, нещодавно був знайдений. Як виявилося, він працював поліцейським у Мексиці.

Про це повідомляє Oddity Central.

У грудні 2004 року, за чотири дні до Різдва, Антоніон Ріано почав суперечку з 25-річним чоловіком у барі в Цинциннаті, штат Огайо. Їхні суперечки продовжилися за межами бару, де камери спостереження зафіксували, як Ріано витяг пістолет, а потім вистрілив іншому чоловікові в обличчя, вбивши його.

Чоловік на прізвисько "Ель Дьябло", що в перекладі з іспанської означає "диявол", потім втік і зумів сховатися від поліції, попри загальнонаціональний розшук. Ріано вирушив відвідати свою сестру в Нью-Джерсі, перш ніж знову зник, цього разу майже на 20 років. Він залишався в списку злочинців США, які найбільш розшукуються, але слідчі припинили його активні пошуки через декілька років, поки нещодавно один детектив не знайшов Ель Дьябло через соціальні мережі.

Антоніон Ріано / Фото: x.com/DavidWinterTV

Коли Антоніо Ріано вчинив убивство майже два десятиліття тому, не було Facebook, але коли Пол Ньютон, колишній заступник у справі 2004 року, який зараз працює в прокуратурі округу Батлер, шукав його ім'я в популярній соціальній мережі, він був шокований, побачивши фотографію того ж чоловіка, якого він мріяв зловити. Він був ще більше шокований, коли виявив, що Антоніон працює поліцейським у мексиканському штаті Оахака.

"Я такий: "Боже мій, ось він!" - сказав Ньютон WKRC. "Трохи посивів, трохи постарів, але це був він".

Американські слідчі зв'язалися з мексиканською владою, і вони підтвердили, що Ріано справді працював поліцейським у поліцейському управлінні Сапотітлан-Пальмас. Мексика погодилася передати Ріано маршалам США після арешту, і потім його доправили до Огайо, щоб висунути йому звинувачення у вбивстві, покарання, яке в американському штаті може спричинити довічне ув'язнення.

Антоніон Ріано / Фото: x.com/DavidWinterTV

Попри відеодокази того, що він застрелив Бенджаміна Беккеру в барі Roundhouse у Гамільтоні, штат Огайо, два десятиліття тому, Антоніо Ріано продовжував заперечувати свій злочин, але прокурори стверджують, що їм не потрібне його зізнання.

"У нас були зібрані всі необхідні докази", - сказав Марк Генсон, детектив, який провадив справу 2004 року. "Ми вже мали пряме звинувачення проти нього. Потрібно було просто зачекати, щоб знайти його".

На запитання, чому він став поліцейським у Мексиці, 72-річний чоловік відповів, що "хотів допомогти народу Мексики".

Нагадаємо, тіло зниклого чоловіка знайшли через 10 років за холодильником. Обставини смерті спантеличують як його близьких, так і слідчих.

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