Небезпечний злочинець, якого розшукували 20 років, влаштувався на роботу поліцейським – фото

Він вчинив убивство ще у грудні 2004 року.
Втікач, розшукуваний владою США протягом майже двох десятиліть у зв'язку зі смертельним інцидентом, нещодавно був знайдений. Як виявилося, він працював поліцейським у Мексиці.
Про це повідомляє Oddity Central.
У грудні 2004 року, за чотири дні до Різдва, Антоніон Ріано почав суперечку з 25-річним чоловіком у барі в Цинциннаті, штат Огайо. Їхні суперечки продовжилися за межами бару, де камери спостереження зафіксували, як Ріано витяг пістолет, а потім вистрілив іншому чоловікові в обличчя, вбивши його.
Чоловік на прізвисько "Ель Дьябло", що в перекладі з іспанської означає "диявол", потім втік і зумів сховатися від поліції, попри загальнонаціональний розшук. Ріано вирушив відвідати свою сестру в Нью-Джерсі, перш ніж знову зник, цього разу майже на 20 років. Він залишався в списку злочинців США, які найбільш розшукуються, але слідчі припинили його активні пошуки через декілька років, поки нещодавно один детектив не знайшов Ель Дьябло через соціальні мережі.
Коли Антоніо Ріано вчинив убивство майже два десятиліття тому, не було Facebook, але коли Пол Ньютон, колишній заступник у справі 2004 року, який зараз працює в прокуратурі округу Батлер, шукав його ім'я в популярній соціальній мережі, він був шокований, побачивши фотографію того ж чоловіка, якого він мріяв зловити. Він був ще більше шокований, коли виявив, що Антоніон працює поліцейським у мексиканському штаті Оахака.
"Я такий: "Боже мій, ось він!" - сказав Ньютон WKRC. "Трохи посивів, трохи постарів, але це був він".
Американські слідчі зв'язалися з мексиканською владою, і вони підтвердили, що Ріано справді працював поліцейським у поліцейському управлінні Сапотітлан-Пальмас. Мексика погодилася передати Ріано маршалам США після арешту, і потім його доправили до Огайо, щоб висунути йому звинувачення у вбивстві, покарання, яке в американському штаті може спричинити довічне ув'язнення.
Попри відеодокази того, що він застрелив Бенджаміна Беккеру в барі Roundhouse у Гамільтоні, штат Огайо, два десятиліття тому, Антоніо Ріано продовжував заперечувати свій злочин, але прокурори стверджують, що їм не потрібне його зізнання.
"У нас були зібрані всі необхідні докази", - сказав Марк Генсон, детектив, який провадив справу 2004 року. "Ми вже мали пряме звинувачення проти нього. Потрібно було просто зачекати, щоб знайти його".
На запитання, чому він став поліцейським у Мексиці, 72-річний чоловік відповів, що "хотів допомогти народу Мексики".
Нагадаємо, тіло зниклого чоловіка знайшли через 10 років за холодильником. Обставини смерті спантеличують як його близьких, так і слідчих.
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