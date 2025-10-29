Небезпечний політ над Балтійським морем: як польські пілоти зустріли російський літак

Російський літак Іл-20 / © із соцмереж

28 жовтня 2025 року пара винищувачів МіГ-29 Повітряних сил Польщі успішно перехопила та ідентифікувала російський літак Іл-20, який здійснював розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Літак виконував політ без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером, проте не порушив повітряний простір Польщі. Завдяки високій бойовій готовності та професіоналізму польських пілотів операція пройшла швидко та безпечно.

Оперативне командування Збройних сил Польщі підкреслило, що захист національного неба є щоденною місією солдатів, які готові реагувати на будь-які загрози та забезпечувати суверенітет повітряного простору країни.

