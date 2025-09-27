ТСН у соціальних мережах

Небезпечний рубіж: Портников пояснив, коли війна почне "розповзаться" на нові території

Журналіст Віталій Портников нагадав про «математичні формули» історичних процесів, які свідчать, що будь-яка тривала війна в певний момент втягує у конфлікт нові території.

Віталій Портников

Віталій Портников попередив, коли війна в Україні розповзеться на європейські країни / © ТСН.ua

Журналіст Віталій Портников озвучив тривожний прогноз щодо подальшого розвитку російсько-українського конфлікту. Він попередив, якщо до певного терміну ситуація не буде врегульована, світ може зіткнутися з початком «великої війни». За його словами, цей термін обумовлений історичними прикладами та «математичними формулами».

Таку думку Віталій Портников висловив в ефірі каналу «Говорить великий Львів».

Формула «чотирьох років»

Портников вважає, що ключовим критичним рубежем є лютий 2026 року. Саме чотири роки — це той проміжок часу, після якого конфлікти, як правило, набувають ширших масштабів.

«Не хочу нікого лякати, але пам’ятаєте, ми з вами говорили у 2022 році на різних площадках про те, що якщо ця війна російсько-українська не закінчиться за кілька місяців, то вона буде йти багато років. Але багато хто в це не вірить. Ну от я вам теж кажу, це, на жаль, математичні формули, вони від нас не залежать. Чотири роки. Це розповзання ось тих метастаз війни на новій території. І цього практично не уникнути. Принаймні, я не бачу історичної можливості», — заявив Портников.

Він уточнив, що мова йде про необхідність виходу хоча б із «гарячої інтенсивної фази» конфлікту, інакше почнеться «велика війна різного типу».

Стійкість проти деградації

Водночас, Портников відзначив, що чотири роки також є рубіконом для суспільства країни, що перебуває у стані війни. За його словами, існує інший історичний закон, згідно з яким після чотирьох років активних бойових дій часто спостерігається деградація та дефрагментація як суспільства, такі державного устрою. Однак, Україна наразі демонструє виняткову стійкість.

«Знаєте, що мені реально подобається в цих чотирьох роках? Стійкість українського суспільства, якщо серйозно», — підсумував журналіст.

Нагадаємо, Портников припустив, навіщо Росія підбурює НАТО збивати її літаки. Журналіст вважає, що Кремль намагається спровокувати Альянс для виправдання нової хвилі своєї агресії.

