Небезпечний сценарій уже близько: Польща готується до війни з РФ, названо критичні місяці

Польська армія / © Associated Press

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Польща готується до війни із Росією. У Міністерстві оборони країни розкрили, що провокація з боку Москви може статися протягом найближчих кількох місяців.

Про це повідомив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик в інтерв’ю виданню «Super Express».

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«Ми готуємося до війни, сподіваючись, що її ніколи не буде», — сказав польський посадовець.

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Польща закуповує військове обладнання та зброю через загрозу війни із РФ

Влада Польщі витрачає багатомільярдні суми на оборону. За його словами, серед придбаного обладнання — система SAN, яка будується в рамках програми «Східний щит». Він додав, що це найсучасніша система боротьби з дронами в Європі.

«80% можливостей цієї системи створені для воєнного часу, лише невелика її частина може бути використана в мирний час. Ми не створюємо армію для пресконференції. Ми створюємо її з розрахунком на те, що вона має бути готова проводити операції з національної оборони за вкрай несприятливих умов, і ми повинні мати для цього інструменти», — наголосив Томчик.

Заява про декілька місяців

Заступник міністра послався на заяву командувача силами НАТО в Європі Алексуса Грінкевича, який заявив, що наступного року — 2027 — Росія може відновити свій військовий потенціал і бути готовою до конфлікту з НАТО.

«Ми більше не поділяємо сценарії на реальні та нереальні, а радше на ймовірні та малоймовірні. Сьогодні я б не встановлював граничної дати. Навіть масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців», — попередив Томчик.

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Водночас він наголосив, що багато що залежить від перебігу конфлікту в Україні. За його словами, якщо війна Путіна завершиться, тоді дуже ймовірно, що Росія почне відновлювати свій потенціал для наступного збройного конфлікту.

Попри превентивну підготовку Польщі до війни, він вважає, що Росія не готова до прямої конфронтації з НАТО.

«Сьогодні путінська Росія не готова до конфронтації з НАТО і програла б таку війну. Тим більше, що ми бачимо, що Україна стримує Росію. Не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми повинні усвідомлювати власну силу», — наголосив Томчик.

Загроза Польщі з боку РФ — останні новини

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Дональд Туск наголосив, що Польща планує подальше нарощування армії, а також посилення кордонів на тлі загрози з боку Росії. Він підкреслив, що військова потужність країни має стати одним із ключових чинників безпеки регіону.

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За даними National Post, влада Польщі планує витратити майже 44 млрд євро на посилення військової інфраструктури та модернізацію армії через російську загрозу. Загалом Варшава планує витрачати на оборону близько 4,8% ВВП.

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