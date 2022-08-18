Небезпека атаки з боку Білорусі: яку військову активність помітили на території РБ за добу

На території Білорусі продовжує зберігатися небезпека для України.

В РБ надалі фіксують військову активність. За добу, 17 серпня, там помітили польоти винищувачів, гелікоптерів, рух колон військової техніки, зокрема, МАЗів, УАЗів, Уралів тощо.

Детально про військову активність на території Білорусі від 00:00 до 23:59 17 серпня повідомив "Беларускі Гаюн".

Зафіксовано, що з аеродрому "Барановичі" злетіли винищувачі о 06:40, 17:30, 19:44, 20:08, 21:15, 21:18, 21:22, 21:58, 22:18, 22:33, 23: 14, 23:15, 23:40.

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Сіли винищувачі о 19:50, 20:15, 21:30, 21:59, 22:05, 23:41, 23:49.

Вранці на трасі М5, Мінськ - Дукора (Пуховичський район, Мінська область) рухалися два тентові МАЗи та УАЗ 39621 ЗС РБ. Цією ж трасою, але увечері у зворотньому напрямку рухався УАЗ 39621 ЗС РБ. О 18:00 з Дукори до Мінська рухалися два тентові МАЗи та УАЗ 39621 ЗС РБ.

О 08:00 на трасі Р17, Брест - Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) зафіксували рух п'яти вантажівок тентів і водовоз ЗС РБ. О 18:20 трасою Р17, Брест - перетин трас Р17 та М12, рухалась колона з 10 одиниць ЗС РБ: МАЗи, Урали, БТР.

О 13:50 Барановичі - аеродром "Барановичі" рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

Уранці у Мінську помітили проліт Мі-8 ВПС РБ. Також у білоруській столиці в напрямку мікрорайон Уруччя - траса М2 рухалась колона із 30 одиниць ЗС РБ: Кунги, Урали, МАЗи, РЛС, дві бронемашини.

О 09:00 трасою М2, с. Городище (Мінський район, Мінська область) - перетин трас М2 та Р53, рухалася два бензовози ЗС РБ.

О 10:40 на трасі М1, Серафимово (Мінський район, Мінська область) - перетин трас М1 та Р23, бачили колону із 30 одиниць ЗС РБ.

Пізніше на трасі М2, Мінськ - перетин трас М2 та Р53, помітили також колону із 18 одиниць ЗС РБ: Кунги, Урали, МАЗи, РЛС, дві бронемашини "Волат".

Інша військова активність у Білорусі за добу:

12:00. Аеродром "Мачулищі" - північний схід. Летів Ан-26 ВПС РБ.

12.35. Помічено над Оршею (Вітебська область).

18:15. Аеродром "Мачулищі" повернувся Ан-26 ВПС РБ.

14:45-22:40. Тренування над 210-м авіаційним полігоном ВПС та військ ППО (полігон "Ружани"). Також винищувачі помічали Кобрин, Береза, Волковиськ.

15:00. Гомель, вул. Об'їзна - Речицький проспект. Рухався КамАЗ ЗС РБ.

15:00. Береза ​​- південний захід. Летів вертоліт.

15:20. Кобрін - південний захід. Летів вертоліт Мі-8 ВПС РБ.

17:30. Траса Р88, Давид-Городок (Столинський район) - Столін. Рухався УАЗ 39621 ЗС РБ.

18:45. Бобруйск, вул. Генерала Батова - Пр-т. Будівників. Рухався тентовий МАЗ ЗС РБ.

19:00. Пінськ, помічений БТР ЗС РБ.

19:45 Пінськ, вул. Брестська - центр міста. Рухалися дві вантажівки ЗС РБ.

23:40. Ліда, злетів Су-35 ВКС РФ. Крім того, зранку також було тренування.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ попередив про загрозу ракетних ударів з території Білорусі.

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