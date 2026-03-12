Небезпека для українських біженців в Молдові: в уряді зробили попередження

Молдова / © Associated Press

Генеральний інспекторат з міграції Молдови попередив про шахрайський сайт, який націлений на українських біженців та пропонує нібито платне продовження тимчасового захисту.

Про це повідомляє Newsmaker.

Йдеться про ресурс protectietemporara.md (у перекладі — «тимчасовий захист»). За даними молдовських міграційних служб, цей сайт не має жодного відношення до державних органів і створений для виманювання грошей.

У відомстві наголосили, що процедура продовження тимчасового захисту для громадян України є безкоштовною. Подати заявку можна лише через офіційний сайт igm.gov.md у розділі «Тимчасовий захист».

Про шахрайський ресурс уже повідомили правоохоронним органам, а також ініціювали процедуру його блокування.

Українців, які могли стати жертвами обману або з яких вимагали гроші за продовження статусу, закликають негайно звернутися до поліції.

Правила для українських біженців в ЄС — останні новини

Тимчасовий захист, який країни Європейського Союзу надали українцям після початку повномасштабної війни, може завершитися у березні 2027 року.

Цей механізм запровадили 4 березня 2022 року. Він дозволив мільйонам українців легально перебувати в ЄС, працювати, отримувати медичну допомогу, освіту та соціальні послуги.

За даними Центру економічних стратегій, настрої українських біженців за останні роки змінилися: якщо у 2022 році близько 75% планували повернутися додому, то зараз лише 43% розглядають таку можливість, а 17% заявляють, що точно не повернуться.

Європейська комісія вже почала обговорювати майбутній статус українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист.

У Німеччині біженцям почали загрожувати штрафи за авто

Українські біженці в Німеччині можуть отримати штрафи за використання автомобілів на українських номерах.

Пільговий період, який дозволяв користуватися такими авто без реєстрації, завершився. Згідно з німецьким законодавством, транспортний засіб, що перебуває в країні понад 12 місяців, повинен бути зареєстрований у Німеччині.

За порушення цієї норми передбачений штраф від 70 до 105 євро. У разі повторного порушення поліція може навіть евакуювати автомобіль на штрафмайданчик.

Нагадаємо також, що українці у США заявляють про затримання та депортації навіть із дійсними документами за програмою Uniting for Ukraine. За оцінками експертів, у вразливому становищі можуть опинитися близько 200 тисяч людей.