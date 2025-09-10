Небезпека російських дронів: у Польщі закрили аеропорти та підняли військову авіацію

Польща підняла авіацію у небо / © Getty Images

У Польщі в ніч проти 10 вересня закрили повітряний простір над аеропортами Жешува, Любліна та Варшави через «незаплановану військову активність».

Про це йдеться у повідомленні сайту для інформування авіаційних служб.

У всіх трьох випадках вказується, що аеропорти закриті через «незаплановану військову активність».

Наразі у небо Польщі підняті винищувачі F-16, а також SAAB 340 (літак ДРЛО).

В оперативному командуванні збройних сил Польщі підтвердили, що для забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативний командувач Збройних сил Польщі активував усі необхідні процедури.

Моніторингові канали повідомляють, що через Волинську та Львівську область на територію Польщі залетіло кілька безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 10 вересня аеропорт Жешув у Польщі був закритий через «незаплановану військову активність».

Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 вересня кілька ударних безпілотників пролетіли повітряний простір Волині у напрямку Польщі.