Небезпека від сусідів: Росія розпочинає в Білорусі військові навчання

Поки що відомо про участь лише двох країн.
У Білорусі 8 вересня починаються спільні навчання "Захід-22" країн ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан).
Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.
"Поки що бере участь двоє учасників - Білорусь і Росія. Подивимося, хто ще з країн ризикне приєднатися до цих навчань. Подивимося, чи будуть провокації. Наші сили оборони на цих напрямках готові до зустрічі військ Білорусі та до провокацій РФ", - зазначив він.
Раніше Дмитро Кулеба пояснив, чого домагається Путін енергетичним шантажем і чому небезпечно йому поступитися.
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