Небезпека з космосу: орбіта Землі стрімко перетворюється на смітник
Орбіта Землі стрімко заповнюється уламками та супутниками, що підвищує ризик небезпечних зіткнень. Вчені попереджають про можливу ланцюгову реакцію, яка може ускладнити використання космосу в майбутньому.
Навколоземний простір дедалі більше нагадує перевантажену трасу, де ризик зіткнень зростає з кожним роком. Вчені попереджають: надлишок супутників і космічного сміття може стати серйозною загрозою не лише для технологій, а й для майбутніх космічних місій.
Про це йдеться в матеріалі Time.
Як усе почалося
Один із найвідоміших інцидентів стався ще 2009 року, коли американський супутник Iridium-33 зіткнувся з російським «Космос-2251», який уже не працював. Унаслідок удару утворилося понад 1800 уламків, які розлетілися орбітою з величезною швидкістю.
Навіть маленькі частинки становлять небезпеку: вони рухаються зі швидкістю понад 28 тисяч км/год і можуть знищити будь-який апарат при зіткненні.
Синдром Кесслера — ефект доміно
Такі аварії можуть запускати ланцюгову реакцію, відому як синдром Кесслера. Йдеться про ситуацію, коли уламки від одного зіткнення провокують нові, створюючи ще більше сміття. У гіршому випадку це може зробити певні орбіти непридатними для використання.
Скільки сміття вже в космосі
За оцінками NASA, навколо Землі обертається:
понад 25 тисяч об’єктів розміром більше 10 см;
близько 500 тисяч уламків від 1 до 10 см;
до 100 мільйонів частинок розміром від 1 мм.
Кількість супутників також стрімко зростає. Наприклад, мережа Starlink уже налічує тисячі апаратів і може значно розширитися найближчими роками.
Чому це проблема вже зараз
Особливо вразливою є низька навколоземна орбіта, де працюють ключові об’єкти — зокрема Міжнародна космічна станція та телескоп «Габбл». Астронавтам доводиться регулярно змінювати траєкторію станції, щоб уникнути зіткнень із уламками.
Чи можна це зупинити
Фахівці пропонують кілька рішень:
автоматичні системи уникнення зіткнень;
контроль і координацію запусків;
утилізацію старих супутників;
міжнародне регулювання космічного руху.
Втім, навіть із цими заходами проблема лише частково вирішується.
Довгострокова загроза
Експерти наголошують: космічне сміття — це не миттєва катастрофа, але повільна криза. Якщо її ігнорувати, у майбутньому людство може втратити доступ до важливих орбіт.
Космос залишається величезним, але з кожним роком він стає дедалі тіснішим.
Раніше глава Космічного командування США заявив, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї на орбіті для ураження супутників, що може спричинити масштабний глобальний хаос.