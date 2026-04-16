Небезпека з космосу: орбіта Землі стрімко перетворюється на смітник

Навколоземний простір дедалі більше нагадує перевантажену трасу, де ризик зіткнень зростає з кожним роком. Вчені попереджають: надлишок супутників і космічного сміття може стати серйозною загрозою не лише для технологій, а й для майбутніх космічних місій.

Про це йдеться в матеріалі Time.

Як усе почалося

Один із найвідоміших інцидентів стався ще 2009 року, коли американський супутник Iridium-33 зіткнувся з російським «Космос-2251», який уже не працював. Унаслідок удару утворилося понад 1800 уламків, які розлетілися орбітою з величезною швидкістю.

Навіть маленькі частинки становлять небезпеку: вони рухаються зі швидкістю понад 28 тисяч км/год і можуть знищити будь-який апарат при зіткненні.

Синдром Кесслера — ефект доміно

Такі аварії можуть запускати ланцюгову реакцію, відому як синдром Кесслера. Йдеться про ситуацію, коли уламки від одного зіткнення провокують нові, створюючи ще більше сміття. У гіршому випадку це може зробити певні орбіти непридатними для використання.

Скільки сміття вже в космосі

За оцінками NASA, навколо Землі обертається:

понад 25 тисяч об’єктів розміром більше 10 см;

близько 500 тисяч уламків від 1 до 10 см;

до 100 мільйонів частинок розміром від 1 мм.

Кількість супутників також стрімко зростає. Наприклад, мережа Starlink уже налічує тисячі апаратів і може значно розширитися найближчими роками.

Чому це проблема вже зараз

Особливо вразливою є низька навколоземна орбіта, де працюють ключові об’єкти — зокрема Міжнародна космічна станція та телескоп «Габбл». Астронавтам доводиться регулярно змінювати траєкторію станції, щоб уникнути зіткнень із уламками.

Чи можна це зупинити

Фахівці пропонують кілька рішень:

автоматичні системи уникнення зіткнень;

контроль і координацію запусків;

утилізацію старих супутників;

міжнародне регулювання космічного руху.

Втім, навіть із цими заходами проблема лише частково вирішується.

Довгострокова загроза

Експерти наголошують: космічне сміття — це не миттєва катастрофа, але повільна криза. Якщо її ігнорувати, у майбутньому людство може втратити доступ до важливих орбіт.

Космос залишається величезним, але з кожним роком він стає дедалі тіснішим.

Раніше глава Космічного командування США заявив, що Росія розглядає можливість розміщення ядерної зброї на орбіті для ураження супутників, що може спричинити масштабний глобальний хаос.