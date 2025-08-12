ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
271
Час на прочитання
1 хв

Небо над Аляскою зачиняють на час саміту Трампа і Путіна — несподівані заходи безпеки

США оголосили про тимчасове закриття неба над містом Анкоридж, Аляска, 15 серпня у зв’язку з проведенням саміту президента США та Росії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Аляска

Аляска / © Bodo Travel

Управління цивільної авіації США повідомило про тимчасове закриття повітряного простору над містом Анкоридж на Алясці 15 серпня.

У відповідному повідомленні на сайті відомства йдеться про “переміщення VIP-персони” у день зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Згідно з повідомленням, обмеження діятимуть у радіусі 30 миль (48,3 км) і на висоті до 5,5 тисячі метрів. Небо знову відкриють наступного дня — 16 серпня.

Нагадаємо, 15 серпня на Алясці, в місті Анкоридж, відбудеться саміт за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Лідери планують обговорити шляхи припинення війни Росії проти України, що триває вже третій рік.

Переговори проходитимуть без участі української сторони та представників ЄС, що викликало занепокоєння у Києві та європейських столицях.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie