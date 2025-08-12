- Дата публікації
Категорія
Світ
Небо над Аляскою зачиняють на час саміту Трампа і Путіна — несподівані заходи безпеки
США оголосили про тимчасове закриття неба над містом Анкоридж, Аляска, 15 серпня у зв’язку з проведенням саміту президента США та Росії.
Управління цивільної авіації США повідомило про тимчасове закриття повітряного простору над містом Анкоридж на Алясці 15 серпня.
У відповідному повідомленні на сайті відомства йдеться про “переміщення VIP-персони” у день зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Згідно з повідомленням, обмеження діятимуть у радіусі 30 миль (48,3 км) і на висоті до 5,5 тисячі метрів. Небо знову відкриють наступного дня — 16 серпня.
Нагадаємо, 15 серпня на Алясці, в місті Анкоридж, відбудеться саміт за участі Дональда Трампа та Володимира Путіна. Лідери планують обговорити шляхи припинення війни Росії проти України, що триває вже третій рік.
Переговори проходитимуть без участі української сторони та представників ЄС, що викликало занепокоєння у Києві та європейських столицях.