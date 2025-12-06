Небо над Вільнюсом закрили через загрозу з Білорусі: що відомо

Аеропорт Вільнюса припиняв роботу через повітряну загрозу з Білорусі / © www.lrt.lt

Реклама

Ввечері суботи, 6 грудня, головна повітряна гавань Литви опинилася в епіцентрі напруженої ситуації. Адміністрація Вільнюського аеропорту оголосила про запровадження обмежень на польоти через загрозу безпеці, яка надійшла з боку сусідньої Білорусі.

Про це йдеться в офіційному повідомленні летовища на Facebook.

«Гібридна атака проти авіації та суспільства»

Представники аеропорту прямо назвали причину інциденту. Повітряний простір над Вільнюсом було закрито через фіксацію навігаційних позначок, характерних для повітряних куль (метеозондів), у зонах, критично важливих для безпеки польотів.

Реклама

У заяві ці дії кваліфікували як цілеспрямовану агресію.

«Через гібридну атаку Білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства… запроваджено обмеження використання повітряного простору над Вільнюським аеропортом», — зазначили в адміністрації.

Тривалість обмежень і поради пасажирам

Заходи безпеки почали діяти о 18:06 за місцевим часом. Згодом, о 19:32, обмеження були скасовані, і аеропорт відновив роботу.

Пасажирам, чиї рейси були затримані або скасовані внаслідок цього інциденту, порадили звертатися безпосередньо до своїх авіакомпаній.

Реклама

Це вже не перший випадок, коли підозрілі об’єкти з Білорусі створюють проблеми для сусідніх країн, змушуючи їх реагувати на загрози в небі.

Нагадаємо, минулого місяця роботу Вільнюського аеропорту порушив дрон, який літав у небезпечній зоні. Служба безпеки затримала оператора та передала його Військовій поліції для подальшого розслідування.