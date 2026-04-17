Небо над Європою можуть "закрити" до літа через війну в Ірані: в чому річ

Літак / © pexels.com

Реклама

Європа опинилася за крок до авіаційної кризи через війну в Ірані та конфлікт довкола Ормузької протоки. Запасів пального у сховищах залишилося лише на шість тижнів, що ставить під загрозу літній туристичний сезон через можливе масове скасування рейсів.

Про це йдеться у статті Aljazeera.

Минуло сім тижнів від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка спричинила закриття повітряного простору та серйозні збої в роботі авіації. Наразі перевізники, що виконують рейси через Близький Схід, поступово відновлюють звичний графік після масових скасувань і зміни маршрутів.

Реклама

Через дефіцит пального в Європі можуть зупинитися авіаперевезення

Однак тепер з’явилася нова, ще небезпечніша проблема — гострий дефіцит авіаційного пального, який може призвести до зупинки частини рейсів у Європі напередодні пікового туристичного періоду.

Напередодні керівник Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив, що в Європі «можливо, залишилося приблизно шість тижнів запасів авіаційного пального», і застеріг про ймовірні скасування рейсів «уже найближчим часом», якщо перебої з постачанням нафти триватимуть, попри оголошене нещодавно двотижневе перемир’я між Іраном і США.

Ключовою причиною ситуації є нестача пального через тривале протистояння у районі Ормузької протоки — стратегічного маршруту, через який у мирний час проходить близько 20% світових постачань нафти та скрапленого газу.

Падіння обсягів постачання спричинило стрімке подорожчання енергоресурсів: ціна нафти Brent різко зросла, перевищивши 100 дол. за барель порівняно з довоєнними 66 дол. У відповідь уряди почали використовувати стратегічні резерви.

Реклама

Європейська авіація залишається особливо вразливою, адже значною мірою залежить від імпорту пального з Близького Сходу. Приблизно 75% авіапального надходить саме звідти, тому будь-які затяжні перебої мають критичні наслідки для галузі.

Водночас літній сезон є періодом максимального навантаження для туристичної індустрії Європи: лише 2024 року регіон прийняв близько 747 млн міжнародних мандрівників.

Проблеми з пальним у Європі — що відомо

Авіаційні організації, особливо європейські, сигналізують про обмежені ресурси пального. Минулого тижня Airports Council International Europe (ACI) у зверненні до Єврокомісії наголосила, що дефіцит пального «завдасть значної шкоди європейській економіці».

Наразі в Європі спостерігається скорочення запасів у сховищах, тоді як альтернативні постачання зі США та інших регіонів не здатні повністю замінити обсяги з Близького Сходу.

Реклама

Ціни на авіапальне в Європі 18 березня досягли рекордного рівня — 1800 дол. за тонну, після чого в квітні дещо знизилися.

Окремі аеропорти вже попереджають про можливу нестачу пального протягом трьох тижнів, якщо постачання через Ормузьку протоку не відновиться.

До того ж, у разі тривалого блокування цього маршруту деякі нафтопродукти можуть повністю зникнути з ринку, застеріг Біроль.

«Можу сказати, що невдовзі ми почуємо новини про те, що деякі рейси [в Європі] з міста А до міста Б можуть бути скасовані через нестачу авіаційного пального», — заявив він.

Реклама

Водночас німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила про закриття свого регіонального підрозділу CityLine, пояснивши це різким зростанням витрат на пальне та впливом страйків, «щоб скоротити подальші збитки збиткового підрозділу».

Технічна директорка Lufthansa Грація Віттадіні зазначила, що «наші постачальники [авіаційного пального] змінюють горизонти прогнозування і більше не готові надавати прогнози на період довший за один місяць».

Нагадаємо, 10 квітня видання Corriere della Sera повідомило, через дефіцит авіапального, спричинений блокадою танкерів у Перській затоці, Європі загрожує зупинка авіасполучення вже у травні. Запаси більшості країн вичерпаються за 8–30 днів, а власні нафтопереробні заводи вже працюють на межі. Єдина надія — на відновлення судноплавства через Ормузьку протоку або термінові постачання зі США. Брюссель готує план розподілу залишків палива, щоб уникнути колапсу в пік літнього сезону.

Тоді ж і видання BBC писало, Європа може зіткнутися з критичним дефіцитом авіапального вже за три тижні. Гендиректор ACI Europe Олів’є Янковец попередив про загрозу масового скасування рейсів і шкоди економіці. Ціна пального злетіла до історичного максимуму, що спричинить здорожчання квитків. Аеропорти закликають ЄС розпочати колективні закупівлі та спростити правила імпорту, щоб уникнути системного колапсу перед літнім сезоном.