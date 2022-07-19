"Небо Росії буде закрите для нас надовго, на роки": фінська авіакомпанія змінює карту польотів

Через закриття неба над Україною і частиною Росії Finnair більше не буде літати за звичними маршрутами.

Національний перевізник Фінляндії Finnair Oyj працює над переглядом своєї стратегії, визнаючи, що доступ до неба Росії, який лежав в основі його попереднього фокусування на Азії, ймовірно, не буде відновлено найближчим часом.

Про це пише Bloomberg.

"Війні в Україні не видно кінця. Ми готуємося до того, що небо Росії буде закрите для нас надовго, на роки", – заявив головний виконавчий директор Finnair Топі Маннер.

У поєднанні зі швидким зростанням вартості палива та мінливим конкурентним середовищем, а також роками збитків, пов’язаних із пандемією та пов’язаними з цим обмеженнями на подорожі, авіакомпанія потребує нової стратегії та «суттєвого структурного оновлення», повідомляє фінська авіакомпанія Вантаа. повідомляє компанія у звіті про прибутки

Відзначається, що раніше Finnair займала свою нішу, надаючи транзитним пасажирам з невеликих європейських міст найкоротший час польоту в Азію.

Однак у підсумку вона більше всіх серед європейських авіакомпаній постраждала від закриття російського повітряного простору після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як пише видання, нова стратегія, яка повинна бути представлена восени, буде грунтуватися на коригуваннях, внесених в її мережу протягом перших шести місяців року. Зокрема, зміни будуть внесені в мережу і флот, структуру витрат, потоки доходів та інше.

За словами представників Finnair, це включає маршрути в Даллас і Сіетл в Північній Америці, а також в Мумбаї в Південній Азії.

Також видання нагадало, що акції Finnair впали на 9% на торгах в Гельсінкі після більших, ніж очікувалося, збитків у другому кварталі й прогнозу операційних збитків третій рік поспіль.

Нагадаємо, 13 липня у Білорусі знову підняли в небо літак далекого радіовиявлення А-50 та винищувачі.

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