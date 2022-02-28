Небо вже закрите, резерви "заморожені": ЄС офіційно запустив санкції проти Росії

Нові санкції почали діяти від 28 лютого.

У понеділок, 28 лютого, почала діяти чергова порція санкції Євросоюзу проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України.

Інформація про санкції опублікована в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Що передбачають санкції ЄС проти Росії:

Заборонені будь-які польоти в країни ЄС російським літакам – державним, приватним, що належать російським авіакомпаніям, що просто зареєстровані в РФ, чи не зареєстровані, але контролюються росіянами. Дозволені лише аварійні приземлення.

Заборона на будь-які операції з Центральним банком Росії. Зокрема, "заморожені" міжнародні валютні резерви РФ, які перебувають у європейських банках.

Станом на 18 лютого резерви становили 643,2 млрд доларів. Раніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що "близько половини фінансових резервів російського Центробанку будуть заморожені, оскільки вони перебувають у банках країн G7. Цей захід сильно зачепить фінансову систему Росії".

Фінансисти один за одним прогнозують обвал рубля вже в понеділок, 28 лютого, коли відкриються торги. Називають і 200, і 300 рублів за долар. І перші підтвердження вже є. На Токійській біржі, де вже почався робочий ранок понеділка, рубль спочатку різко обвалився на 30%, а потім і на 40%. І це лише початок дня.