Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Небо вже закрите, резерви "заморожені": ЄС офіційно запустив санкції проти Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Небо вже закрите, резерви "заморожені": ЄС офіційно запустив санкції проти Росії

Нові санкції почали діяти від 28 лютого.

У понеділок, 28 лютого, почала діяти чергова порція санкції Євросоюзу проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України.

Інформація про санкції опублікована в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Що передбачають санкції ЄС проти Росії:

  • Заборонені будь-які польоти в країни ЄС російським літакам – державним, приватним, що належать російським авіакомпаніям, що просто зареєстровані в РФ, чи не зареєстровані, але контролюються росіянами. Дозволені лише аварійні приземлення.
  • Заборона на будь-які операції з Центральним банком Росії. Зокрема, "заморожені" міжнародні валютні резерви РФ, які перебувають у європейських банках.

Станом на 18 лютого резерви становили 643,2 млрд доларів. Раніше верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що "близько половини фінансових резервів російського Центробанку будуть заморожені, оскільки вони перебувають у банках країн G7. Цей захід сильно зачепить фінансову систему Росії".

Фінансисти один за одним прогнозують обвал рубля вже в понеділок, 28 лютого, коли відкриються торги. Називають і 200, і 300 рублів за долар. І перші підтвердження вже є. На Токійській біржі, де вже почався робочий ранок понеділка, рубль спочатку різко обвалився на 30%, а потім і на 40%. І це лише початок дня.

Звірство сусіда: Росія цинічно вторглася до України та розпочала жорстоку війну

Звірство сусіда: Росія цинічно вторглася до України та розпочала жорстоку війну

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація