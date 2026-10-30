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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Небо затягнуло димом, лунають вибухи: по РФ масштабно "прилетіло", горить ключовий НПЗ у Новокуйбишевську

У місті Новокуйбишевськ Самарської області Росії пролунала серія вибухів, після чого спалахнула пожежа. У Мережі пишуть про масовану атаку дронів на регіон.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Горить НПЗ

Горить НПЗ

Уранці, 30 жовтня, безпілотники атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Після атаки на підприємстві виникла пожежа.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Після атаки в районі заводу спалахнула пожежа, яка продовжувала збільшуватися. Також місцеві повідомляли про безпілотники, які й надалі фіксували в місті.

Офіційної інформації про наслідки атаки та можливі пошкодження підприємства наразі немає.

Довідка: Новокуйбишевський НПЗ — велике підприємство нафтопереробної галузі РФ, яке вважається одним із ключових нафтопереробних об’єктів «Роснефті» в Поволжі. Потужності заводу становлять близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік.

Підприємство випускає щонайменше 20-30 нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини та дизель, бітуми, кокс та мазут.

Нагадаємо, у ніч проти 22 жовтня на території Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляли про атаки безпілотників одразу в кількох регіонах, зокрема в Московській області.

Раніше ми писали, що завдяки точним ударам по критично важливих і важкозамінних вузлах переробки російської нафти Україна вивела з ладу суттєву частину російських НПЗ, а західні санкції та величезна територія РФ унеможливлюють їх швидкий ремонт і захист.

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