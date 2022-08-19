Небувала посуха дозволила археологам дослідити “іспанський Стоунгендж”: фото, відео

Коло з десятків мегалітичних каменів, відоме як дольмени Гвадалперала і яке ще називають "іспанським Стоунгенджем", через небувалу посуху стало доступним у водосховищі Вальдеканас, у центральній провінції Касерес.

Як повідомляє Reuters з посиланням на місцеву владу, рівень води тут упав до 28% від ємності.

“Це сюрприз, це рідкісна можливість отримати до нього доступ”, — сказав археолог Енріке Седілло з Мадридського університету Комплутенсе, один із експертів, які намагаються вивчити коло, перш ніж воно знову зануриться під воду.

A Spanish “stonehenge” — officially called the Dolmen of Guadalperal — has reemerged for the fourth time amid the country’s devastating drought, officials said. https://t.co/Bb6MOxn9eD pic.twitter.com/bNDRYfpO05 — ABC News (@ABC) August 18, 2022

Археологічний об’єкт, який датується 5000 роком до нашої ери, був виявлений німецьким археологом Гуго Обермаєром у 1926 році. Територія пам’ятки була затоплена в 1963 році в рамках проєкту із розвитку сільського господарства під час диктатури Франциско Франко.

Відтоді його вдалося повністю побачити лише чотири рази.

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Дольмени - це вертикально розташовані камені, які зазвичай підтримують плоский валун. Хоча їх багато розкидано у Західній Європі, мало відомо про те, хто їх спорудив. Людські останки, знайдені поблизу них, підтверджують теорію, що це давні гробниці.

Місцеві історичні та туристичні асоціації виступають за переміщення каменів Гвадалперала до музею чи до іншого місця на суходолі.

Нагадаємо, туристичну пам’ятку поблизу американського міста Елбертона, яку називали “Навігаційні камені Джорджії” або “американський Стоунгендж”, було пошкоджено невідомими, які привели в дію вибуховий пристрій.

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