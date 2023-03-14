Небувала щедрість: у РФ сім'ї вбитого окупанта дозволили посидіти за партою з його фотографією

Влада міста вирішила "підтримати" родичів російського загарбника, який помер на війні проти України.

В одній зі шкіл Чити Забайкальського краю РФ батьку та тітці окупанта Станіслава Куйдіна, якого ліквідували ЗСУ, представили іменну парту з його фото та навіть дозволили посидіти за нею.

Про це пишуть місцеві ЗМП.

Таким цікавим способом у Росії "висловлюють подяку" рідним за те, що їхні діти стали "гарматним м'ясом" у війні проти України.

Також відомо, що окупант воював у Грузії та Сирії, перед тим, як знайти свою смерть в Україні.

Тепер сидіти за партою з фотографією мертвого російського військового будуть п’ятикласники.

Нагадаємо, у Росії ув'язнили росіянина, який "їхав воювати на боці України".

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