Вагітна жінка / © Associated Press

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У польському місті Сувалки розгорівся шокувальний скандал через нелюдське ставлення до пацієнтки. Медсестра лікарні видала жінці останки немовляти після викидня у прозорому контейнері та порадила тримати їх удома в холодильнику.

Про це повідомляє Polsat News.

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Йоанна Тильман потрапила до лікарні Сувалок через ускладнення на ранньому терміні вагітності. За даними журналіста Пшемислава Славінського, спочатку жінці призначили медикаментозне лікування, проте через два дні у неї стався викидень.

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Пацієнтка була в стані сильного шоку. Водночас їй потрібно було повернутися додому, де залишалися діти, тому Йоанна вирішила залишити лікарню за власним бажанням. Після обстежень лікарка погодилася на виписку. Після цього медсестра принесла жінці прозорий контейнер із тілом плода, діставши його з лікарняного холодильника.

«Я запитала, що мені з цим робити. Тоді медсестра сказала, що треба тримати в холодильнику, так само, як вони зберігають», — розповіла Тильман.

За словами жінки, особливо важким для неї стало те, що після виписки довелося проходити переповненими лікарняними коридорами разом із донькою, яка накрила контейнер своїм одягом.

«Тоді я вийшла з лікарні, йшла коридорами з донькою, а донька накрила цей контейнер кофтою. Людей було дуже багато, ми йшли з першого поверху. Це було найгірше — йти між цими людьми зі своєю історією, зі своєю трагедією«, — поділилася Тильман.

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Повернувшись додому, жінка виконала рекомендацію медичного персоналу та залишила тіло дитини в холодильнику. Там воно перебувало протягом усіх вихідних. Документів, необхідних для організації поховання, пацієнтці не видали, тому до лікарні вона повернулася лише в понеділок.

Під час повторного візиту Тильман отримала виписку та була направлена до відповідного відділення, щоб отримати свідоцтво про смерть. Тоді вона дізналася, що тіло дитини могли забрати безпосередньо з лікарні працівники похоронного бюро.

Директор медичного закладу Адам Шаланда підтвердив цей випадок у коментарі TVP3 Białystok. Він зазначив, що відповідно до внутрішніх правил лікарні останки плода мають передаватися до патологоанатомічного відділення.

Керівництво медичного закладу планує звільнити медсестру, яка передала жінці контейнер із тілом плода.

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Водночас прокуратура Сувалок розпочала розслідування за підозрою «в нарузі над тілом померлого».

Інцидент стався ще в липні 2026 року, однак публічно про нього стало відомо лише зараз.

До слова, після того, як співачка Ірина Федишин втратила дитину, львівська лікарня відреагувала на звинувачення її чоловіка у недбалості медиків, висловила співчуття родині та повідомила про кадрові рішення. Лікарка, яка оглядала співачку вдома, вже звільнена (її діям ще нададуть фахову оцінку), а лікарку, яка вела вагітність, відсторонили від роботи з пацієнтками.

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