"Нецивілізована кампанія імперіалістів": голова КНР Сі Цзіньпін висловився про візит Пелосі на Тайвань

Нецивілізована кампанія імперіалістів. Так голова КНР Сі Цзіньпін особисто прокоментував візит спікера Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Сі Цзіньпіна цитують китайські ЗМІ, пише УНІАН.

"Візит Пелосі на Тайвань є ще однією демонстрацією нецивілізованої кампанії імперіалістів. Ми продовжуємо дивитися на світ широко розкритими очима, щоб не пропустити жодної провокації з боку американських реакціонерів", - йдеться в заяві голови КНР.

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Нагадаємо, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі 2 серпня прибула на Тайвань, незважаючи на погрози Китаю помститися за візит. Пелосі наголосила, що солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню "важлива сьогодні, як ніколи".

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