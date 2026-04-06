Недбалість року: малюк засунув руку в пащу вовка, поки батьки "зависали" у телефонах

Вовки у зоопарку Пенсильванії / © dailystar.co.uk

Шокувальний інцидент стався у США, в зоопарку Пенсильванії: 17-місячний хлопчик ледь не позбувся руки, пролізши до вольєра з хижаками. Поки випадкові свідки рятували дитину, його батьки спокійно сиділи на лавці за дев’ять метрів від місця події, не відриваючи очей від екранів своїх смартфонів.

Як повідомляє Daily Star, інцидент стався у відомому парку ZooAmerica (Гершіпарк). Малюк зміг пролізти через щілину в дерев’яній огорожі та дістатися до забороненої зони біля кліток із вовками. Поки 43-річна Керрі Сортор та 61-річний Стівен Вілсон вивчали контент у своїх смартфонах, їхня дитина просунула руку крізь металеву сітку безпосередньо до хижаків.

Дитину рятували сторонні люди

За словами очевидців, один із вовків наблизився і схопив руку дитини пащею. На щастя, свідки зреагували миттєво: вони кинулися до дитини та витягли її з небезпечної зони. Батьки ж підняли голови лише тоді, коли почули галас біля вольєра.

Адміністрація зоопарку заявила, що вовк не виявляв агресії — тварина просто проявила природну цікавість до об’єкта, що з’явився в її зоні доступу. Дитина відбулася незначними травмами, проте інцидент викликав хвилю обурення серед відвідувачів та поліції.

Позиція зоопарку: «Ми не няньки»

У ZooAmerica наголосили, що їхні вольєри мають декілька рівнів захисту та чіткі попереджувальні знаки.

«Наші бар’єри спроектовані для безпечного перегляду, але ми очікуємо, що гості залишатимуться у відведених зонах і пильно наглядатимуть за своїми дітьми в будь-який час», — йдеться у офіційній заяві.

Наразі поліція встановлює всі деталі інциденту та наголошує, що основною причиною надзвичайної події стала недбалість батьків, чия цифрова залежність ледь не призвела до трагедії.

Нагадаємо, у Гамбурзі, Німеччина, ввечері 30 березня вовк напав на жінку просто на одній із найжвавіших торговельних вулиць міста — Гроссе Бергштрассе. Потерпілу з укусами обличчя доправили до лікарні.