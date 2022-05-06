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Недільна зустріч лідерів G7, у якій візьме участь Зеленський: у Білому домі розповіли про знак для РФ

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Недільна зустріч лідерів G7, у якій візьме участь Зеленський: у Білому домі розповіли про знак для РФ

скриншот з відео

У неділю, 8 травня, лідери G7 зберуться на засідання, до нього приєднається у режимі відеоконференції український президент Володимир Зеленський.

У Білому домі зауважили, що недільний дзвінок лідерів G7 напередодні Дня перемоги Росії є навмисним.

Про це повідомила речниця Джо Байдена Джен Псакі у п'ятницю, 6 травня, пише CNN.

"Я думаю, що ні для кого не слід втрачати значення того, коли відбудеться ця зустріч G7, тобто за день до Дня перемоги Росії, який президент Путін, безперечно, висловив бажання відзначити цей день. Як день, коли він перемагає над Україною. Звичайно, ні", - сказала Псакі журналістам.

Псакі додала: "Ця зустріч і розмова в неділю – це можливість не тільки показати, наскільки єдиний Захід у протистоянні агресії та вторгненню президента Путіна, але й показати, що для єдності потрібна робота, потрібні зусилля, потрібні кров, піт і іноді сльози".

Нагадаємо, німецький уряд анонсував участь президента України Володимира Зеленського у засідання лідерів G7, яка запланована на 8 травня. Глава України виступить перед очільниками організації у режимі відеоконференції.

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