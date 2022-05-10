Недитячі ігри: у Росії підлітки розстрілювали "останнього фашиста"

У російському місті Кисловодськ мер влаштував для дітей "патріотичний" захід до Дня перемоги.
Хлопців підліткового віку "розстрілювали останнього фашиста". "Опудало фашиста та окупанта" вивісили на воротах одного з будинків.
Фото показав Тelegram-канал "Осторожно, новости".
Забаву для дітей організували за дорученням члена пропутінської партії "Єдиної Росії" та мера ставропольського міста Кисловодськ Євгена Моїсеєва.
Діти були одягнені у російську військову форму. Мали георгіївську стрічку на грудя. Не обійшлося і без окупантської Z-символіки. Опудало вони розстрілювали з пневматичної гвинтівки.
"Наше молодше покоління з дитинства має знати про те світове зло, ім'я якому фашизм, нацизм, який сьогодні знову намагається відродитися. Ми цього ніколи не допустимо. Ми виховуємо наших дітей патріотами та захисниками Вітчизни", - заявив Моїсеєв.
Як повідомлялося, у російському місті Орел "патріотично" виховують: активісти і дайвери вишикувались у кремлівську "свастику". На березі річки Ока березі їх вишикували літерою "Z" . Потім дайвери подолали 250 метрів льодовою річкою і стали буквою "V".
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