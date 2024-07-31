“Недобрий знак”: у Росії у статуї Ярослава Мудрого відвалився меч (фото)

Від часу відкриття пам’ятника минуло щойно 14 років, а корозія вже пошкодила скульптуру.

У російському місті Ярославлі у статуї князя Ярослава Мудрого, який на початку 11 століття заснував це місто на Волзі, заіржавів і відвалився меч. Місцеві мешканці говорять про “недобрий знак”.

Про це повідомляє Telegram-канал "Подъем", опублікувавши відповідні фото.

На руйнування статуї князя, яка є окрасою пам’ятника, відкритого у 2010 році з нагоди 1000-ліття міста Ярославля, звернули увагу місцеві мешканці. Шматок меча майже місяць валявся біля ніг скульптури.

Спершу була підозра на вандалів, які могли понівечити скульптуру, але згодом місцева влада “заспокоїла”, що причиною руйнування стала корозія металу, з якої зроблено статую.

“Руйнування меча сталося через корозію... В даний час ведеться робота щодо визначення підрядної організації, яка займеться відновленням пам'ятника. Роботи планують розпочати найближчим часом”, - повідомили місцеві комунальники.

Влада Ярославля стверджує, що меч у статуї князя Ярослава Мудрого відвалився через корозію / Фото: Telegram / Подъем

Тим часом мешканці Ярославля перешіптуються, що втрачений меч є “недобрим знаком”, очевидно натякаючи на безславну долю російської армії в її загарбницькій війні в Україні.

Слід відзначити, що від часу відкриття пам’ятника минуло щойно 14 років, а корозія вже пошкодила скульптуру.

Нагадаємо, раніше у підмосковному місті Звенигороді невідомий чоловік кувалдою пошкодив пам’ятники двом радянським вождям - Йосипу Сталіну та Володимиру Леніну.

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