"Недоцільне" використання зброї та корупція: Данілов розповів, які у України стосунки з США

Під час слухань в Конгресі 24 лютого генеральний інспектор Пентагону Роберт Сторч сказав, що Сполучені Штати отримують багато скарг на корупцію та нецільове використання американської допомоги в Україні.

Потім заступник міністра оборони Колін Кол ці звинувачення заперечив, згодом спікер палати представників Конгресу США Кевін Маккарті відхилив запрошення Володимира Зеленського про приїзд і сказав “нічого мені приїжджати до України, я просто не хочу бачити відкриті чеки”.

Чому навколо України не стихає корупційний скандал стосовно зброї, яка нам так необхідна, розповів у інтерв’ю Наталі Мосейчук секретар РНБО Олексій Данілов:

“У нас є факти. Ми залюбки готові їх розглядати. У нас дуже багато емоцій з цього приводу. В Сполучених Штатах свої політичні процеси. Якщо той чи інший посадовець приймає ті чи інші рішення, коментуючи їх публічно, треба мати на увазі, що в демократичній країні Сполучені Штати Америки політичні процеси свої. Люди дуже часто, з урахуванням своїх політичних бачень, роблять ті чи інші заяви. Я б до цього ставився спокійно. У нас дуже добрі стосунки з нашими американськими партнерами. Якщо у когось є факти стосовно зброї чи того, що американська допомога використовується недоцільно, давайте будемо дивитися на факти, ми готові до будь-якого розслідування, аби доводити це”, - розповів Олексій Данілов.

Нагадаємо, що Білий дім не підтримує ідею припинення вогню в Україні та тимчасового відкладення питання про територіальні кордони. У США зауважують, що такі умови вигідні лише Росії.

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