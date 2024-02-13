Недовго тривав мир: Вірменія та Азербайджан звинуватили один одного в обстрілах

Держприкордонслужба Азербайджану вранці 13 лютого заявила, що знищила вірменський пост на кордоні.

Вірменії та Азербайджану звинуватили один одного про обстріли у прикордонних районах. З обох сторін заявили про поранених.

Про це йдеться у заявах Міністерств двох країн.

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Азарбайджанське оборонне відомство заявило, що напередодні ввечері 12 лютого із вірменської сторони вівся вогонь у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району. Під час обстрілу прикордонник отримав поранення.

"12 лютого о 20:50 та о 23:40 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій у напрямку населеного пункту Чинарли Товузгалинського району обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Коханабі Товузського району", - йдеться у заяві.

Згодом Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі прикордонного населеного пункту.

"13 лютого, починаючи з 05:30, підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї за вірменськими позиціями, розташованими в районі Неркін Ханд, внаслідок чого, за попередніми даними, вірменська сторона має поранених", - заявили у Міністерстві Вірменії.

Вранці 13 лютого Держприкордонслужба Азербайджану заявила, що провела "операцію відплати" у відповідь "на дії ЗС Вірменії". Там стверджують, що знищено вірменський пост на кордоні.

Нагадаємо, у вересні 2023 року президент Азербайджану заявив про можливість підписання мирної угоди з Вірменією.

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