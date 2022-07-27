"Негативний зліт": у соцмережах запевняють, що ракета "вирішила" не летіти на Харків і вибухнула над Бєлгородом

Але під час неї в Яковлівському районі Білгородської області Росії було чути "хлопок". У Білгороді та Дубовому теж було це голосно чути.

Повідомляють, що стався "негативний зліт": ракета вирішила не летіти на Харків і вибухнула над Бєлгородом.

Раніше в Генштабі повідомили, що окупанти вели штурм у районах Павлівки та Благодатного, але отримали відсіч та із втратами відійшли.

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