Негода спричинила суцільний хаос у Сербії: є загиблі (фото)

У Сербії 22 травня розгулялася стихія, що принесла сильний вітер, град, зливи та повені по всій країні.

Сильний вітер, град, зливи і паводки спричинили хаос по всій Сербії 22 травня, одна людина загинула, коли дерево впало на її автомобіль.

Про це пише Reuters.

Міністр внутрішніх справ Івіца Дачич повідомив, що жінка загинула в північному місті Сомбор — дерево впало просто на її автівку. Рятувальникам також довелося евакуювати кількох людей у цьому районі.

Heavy storm in Serbia, girl killed #SerbianNews #EuroNews #EuropeanNews [Video] One woman was killed in a strong storm that hit Sombor in Serbia. This news was confirmed by the Vice President of the Government of Serbia and the Minister of Internal… https://t.co/i0grekUNbd — Vanessa Ingraham (@VanessaEUNV) May 22, 2024

У південно-західному сербському місті Нові-Пазар, де влада оголосила надзвичайний стан, раптова повінь затопила кілька районів.

Сильні зливи у поєднанні з градом і паводками були також зафіксовані в кількох інших районах, зокрема в столиці Сербії Белграді, де частина автостоянки обвалилася у яму.

Град розміром з волоський горіх також пошкодив майно і посіви в косовському місті Хані-і-Елез, повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо, раніше американський штат Оклахома двічі за місяць постраждав від руйнівного торнадо. В понеділок, 6 травня, на північному сході штату вирували кілька величезних смерчів, які зруйнували будинки, повалили дерева та лінії електропередач. Негода не вщухала майже добу, швидкість вітру, за оцінками синоптиків, становила до 112 км/год. Влада повідомляє щонайменше про одного загиблого і безліч постраждалих людей.

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