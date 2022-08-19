Негода в Австрії забрала життя п'яти людей: серед жертв - двоє дітей

Пориви вітру із швидкістю понад 100 км/год призвели до падіння дерев на півдні Австрії, внаслідок чого загинуло п’ятеро людей.

У четвер, 18 серпня, потужний шторм та ураганний вітер, який прийшов із північного узбережжя Середземного моря, наробив біди у південних провінціях Австрії.

Як повідомляє Süddeutsche Zeitung з посиланням на місцеву поліцію, кілька дерев впали на невелике озеро для купання біля міста Санкт-Андре в землі Каринтія, недалеко від кордону зі Словенією.

Дві дівчинки віком 4 та 8 років загинули, ще 11 людей отримали поранення, деякі з них мають серйозні ушкодження.

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Троє людей також загинули через падіння дерева в районі міста Гамінг у Нижній Австрії. Наразі незрозуміло, чи дерево повалила блискавка чи сильний вітер.

За даними державної метеорологічної служби ZAMG, у четвер була зафіксована швидкість шторму до 139 км/год. У Штирії, Каринтії та Східному Тіролі потяги часом зупинялися через збій електропостачання. Багато автомобільних доріг у Штирії та Каринтії також були закриті для руху через падіння дерев.

У виданні зауважили, що негода стала несподіванкою для місцевих мешканців, хоча напередодні двоє людей загинули в сусідній Італії, коли шторм повалив там дерева.

Зокрема, очільник адміністрації італійської Тоскани Еудженіо Джані опублікував у Twitter відео з прибережного міста Пйомбіно, на якому колесо огляду обертається сильним вітром. На інших фотографіях видно розчавлені деревами машини та зруйновані пляжі.

A #Piombino durante il passaggio del violento fronte temporalesco. Allerta gialla estesa fino a domani! pic.twitter.com/sVn9OeOfpM — Eugenio Giani (@EugenioGiani) August 18, 2022

Нагадаємо, рясні дощі 16 серпня залили захід та південь України. У Чернівцях – попливло з десяток вулиць.

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