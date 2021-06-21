Негода в США: ДТП в Алабамі забрала життя дев'яти дітей і одного дорослого

Причиною ДТП могла бути втрата управління машиною на слизькій дорозі через тропічний шторм.

Негода атакує США і забирає життя: тропічний шторм атакував на американський штат Алабама і став причиною аварії за участю 18 автомобілів. Десять осіб, серед них — дев'ять дітей, загинули

Про це інформує BBC News.

Причиною ДТП могла бути втрата управління машиною на слизькій дорозі. В одному з авто загинули батько і дев'ятимісячна дівчинка. Решта вісім жертв трагедії знаходилися в автобусі, який належав притулку для дітей, які зазнали насильства.

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В причини аварії будуть розбиратися слідчі нацради з безпеки на транспорті.

Також в результаті падіння дерева було вбито 24-річний чоловік і його 3-річний син недалеко від міста Тускалуза, що в штат Алабама.

Зауважимо, що тропічний шторм "Клодетт" приніс проливний дощ на більшу частину Алабами, Луїзіани і Джорджії.

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