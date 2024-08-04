Нехай новий блаженний заступиться: Папа Римський закликав ворогуючі країни до мирного діалогу

Під час зустрічі з прочанами в неділю 4 серпня Папа Римський Франциск спрямував свою промову до Лівану, де напередодні відбулася беатифікація маронітського патріарха XVII століття. Папа Римський висловив занепокоєння ескалацією на Близькому Сході та подіями у Венесуелі, висловивши співчуття постраждалим від стихійного лиха в Індії.

Про це пишуть у Ватикані.

"Ліванський народ і сьогодні дуже страждає! Зокрема, я маю на увазі сім'ї жертв вибуху в Бейрутському порту. Сподіваюся, що якнайшвидше встановиться справедливість і правда. Нехай новий блаженний підтримує віру і надію Церкви в Лівані та заступається за цю дорогу країну", – сказав Папа Римський Франциск.

Зазначимо, що Папа згадав про трагічні події, що сталися чотири роки тому, коли внаслідок вибуху 4 серпня 2020 року загинуло десятки людей, тисячі отримали поранення та втратили свої помешкання.

Також Папа висловив занепокоєння щодо подій на Близькому Сході. Він закликав не допустити до розширення конфлікту, який і без цього вже "жахливо кровопролитний і жорстокий".

Папа Римський запевнив, що молиться за всі жертви, особливо, "за невинних дітей", виражаючи свою близькість друзькій громаді в Святій Землі, як також населенню Палестини, Ізраїлю та Лівану.

"Нехай же вистачить мужності відновити діалог, щоб негайно припинити вогонь у Газі та на всіх фронтах, звільнити заручників і надати людям гуманітарну допомогу. Атаки, навіть цілеспрямовані, і вбивства ніколи не можуть бути вирішенням проблеми. Вони не допомагають рухатися шляхом справедливості, шляхом миру, а породжують ще більше ненависті і помсти. Досить, браття і сестри! Досить! Не заглушуйте слово Бога миру, але дозвольте, щоб воно стало майбутнім Святої Землі, Близького Сходу і всього світу! Війна – це поразка!" – наголосив Папа.

Очільник Католицької Церкви скерував свій погляд до Венесуели, яка переживає критичну ситуацію – там відбулися суперечливі президентські вибори. А також помолився за постраждалих і загиблих в Індії, у штаті Керала. Там пройшли мусонні дощі і сталися зсуви ґрунту, що призвели до смертей.

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