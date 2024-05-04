Нехай Путін здогадується, що ми можемо зробити: Сікорський – про західні війська

Радослав Сікорський заявив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що робитиме Захід.

Господаря Кремля Володимира Путіна треба тримати в невизначеності, щодо можливих кроків Заходу.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю BBC World, передає RMF 24.

Посилаючись на слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський заявив, що правильно поставити Путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що Захід буде робити, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

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Відповідаючи на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, він сказав: "Ми не будемо розкривати наші карти. Нехай Путін думає про те, що ми будемо робити".

"Ми витрачаємо (на оборону – ред.) найбільшу частину нашого ВВП в НАТО – 4%, і ми можемо витратити більше наступного року", – нагадав Сікорський.

На запитання, наскільки Росія становить пряму загрозу для Польщі, глава польської дипломатії відповів, що не думає, що Путін буде настільки безрозсудним, щоб напасти на країну-члена НАТО, але зазначив, що він виявився достатньо безрозсудним, щоб напасти на Україну, і тепер вважається воєнним злочинцем.

Очільник польського зовнішньополітичного відомства сказав, що війна може закінчитися лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження, з точки зору людських життів і фінансових витрат, є вищою, ніж мета, яку він хоче досягти. Але він висловив думку, що для того, щоб Путін це зрозумів, може знадобитися ще деякий час.

На запитання, чи бачить він місце для дипломатії у припиненні війни, Сікорський відповів: "Потенційних посередників не бракує – Туреччина, ООН. Китай дійсно міг би змусити Путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон назвав умову для введення до України французьких військ.

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