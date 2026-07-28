Негайно припиніть вогонь: США в ООН зробили суперечливу заяву про війну в Україні

Рада безпеки ООН / © Getty Images

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Представник США на засіданні Радбезу ООН Ден Негреа зробив різку заяву щодо війни. Він закликав Україну та Росію негайно припинити вогонь та почати перемовини.

Про це представник США сказав під час засідання Ради безпеки ООН.

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На його думку, у війні в Україні немає військового розв’язання, а тому обидві країни мають повернутися до дипломатичного вирішення, ймовірно, забувши, що агресор — Росія.

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«Цих жертв та незліченної кількості інших смертей можна було б уникнути, якби Росія відгукнулася на заклик президента Трампа до переговорів про припинення цієї війни. Як ми вже говорили раніше, військового вирішення цієї війни немає. І Україна, і Росія повинні повернутися за стіл переговорів. Занадто багато крові було пролито. Світ платить високу ціну через цю війну», — сказав він.

Негреа запевнив, що США готові сприяти переговорам між Україною та РФ, щоб завершити війну.

«Сполучені Штати знову закликають до негайного припинення вогню та до того, щоб Росія та Україна добросовісно вели переговори щодо довгострокового врегулювання цієї війни. Сполучені Штати залишаються готовими відігравати конструктивну роль для досягнення цього результату та сприяння переговорам між Москвою та Києвом. Наша відданість миру в Україні непохитна», — завершив такими словами посол свій виступ.

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