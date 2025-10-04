Негода паралізувала Румунію: знеструмлені гірські курорти

Румунію паралізувала негода / © скриншот з відео

Румунія зіткнулася з наслідками потужного циклону: сильний вітер, сніг та зливи спричинили масштабні аварії, відключення електроенергії та руйнування по всій країні. Найбільше постраждали гірські райони, а також столиця Бухарест і чорноморське узбережжя.

Про це повідомляє румунське видання Digi24 з посиланням на місцеві служби порятунку та поліцію.

Блекаут на гірських курортах та заблоковані туристи

У повіті Брашов тисячі місцевих жителів і туристів залишилися без електроенергії з п’ятниці, 3 жовтня. Причиною став сильний вітер і мокрий сніг, через які десятки дерев попадали на лінії електропередач.

Проблеми з електропостачанням, зокрема, торкнулися відомих гірських курортів: Бран, Фундата та Моечіу. Аварійні бригади вже працюють над відновленням енергопостачання.

Окрім того, румунські жандарми вночі проти суботи, 4 жовтня, провели п’ятигодинну рятувальну операцію та врятували чотирьох громадян Польщі, які опинилися заблокованими на високогір’ї (близько 1900–2000 метрів) на межі повітів Хунедоара — Вилча — Алба.

Сотні пошкоджень у Бухаресті та поранені в Сібіу

Столиця Румунії, Бухарест, також зазнала значних збитків. Пожежники та рятувальники з ночі четверга до ранку суботи здійснили 351 виїзд для ліквідації наслідків негоди.

Серед основних причин викликів:

218 випадків повалених дерев.

59 випадків відірваних елементів будівельних конструкцій.

160 автомобілів отримали серйозні пошкодження лише в Бухаресті через падіння дерев.

Трагічний інцидент стався в повіті Сібіу, де через падіння дерева на автомобіль 29-річний водій отримав серйозну травму голови. Його вдалося витягнути з понівеченої машини іншим учасникам руху до прибуття медиків.

Повені та закриті порти на узбережжі

На чорноморському узбережжі, зокрема у Констанці, пройшли інтенсивні зливи, з якими не впоралася каналізаційна система. Внаслідок цього кілька вулиць були затоплені, а в деяких місцях рівень води сягав пів метра.

Крім того, на узбережжі сильний вітер, швидкість якого в поривах перевищувала 80 км/год, призвів до того, що всі порти на Чорному морі були закриті для руху суден.

Метеорологи попереджають, що погода в Румунії стабілізується і повернеться до нормальних для цієї пори року температур лише з наступного тижня.

Нагадаємо, напередодні стихія накрила Балкани. Синоптики зафіксували руйнівні повені у Болгарії та рекордний снігопад у Сербії.

Раніше руйнівний тайфун у В’єтнамі спричинив масштабні повені та руйнування. Кількість жертв перевищила пів сотні, а збитки оцінюються у понад пів мільярда доларів.