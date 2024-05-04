Некерована вантажівка в'їхала в натовп дітей на фестивалі в Киргизстані (відео)

Вантажівка Hyundai Porter збила 29 дітей та підлітків, які зібралися на свято на честь епосу "Манас" у Киргизстані. Автомобіль, з якого продавали морозиво учасникам фестивалю, був припаркований на гірці і в якийсь момент безконтрольно покотився прямо в натовп.

Про це пише BILD.

Свято, на яке зібралися сотні дітей та дорослих, проходило біля села Жерге-Тал у Сузацькому районі Джалал-Абадської області. Трагічний інцидент стався в розпал вистави, коли увага учасників і гостей була прикута до величезного розгорнутого національного прапора.

Повідомляється, що водій 1976 року народження не поставив вантажівку на ручне гальмо і вийшов з машини.

Некерована вантажівка збила 29 дітей та підлітків віком від 9 до 16 років. 18 осіб госпіталізовано, семеро перебувають у реанімації, троє з них – у тяжкому стані. Рух автомобіля зупинив святковий намет, в який він врізався.

Нагадаємо, у Києві сталася жахлива ДТП. Жінка ледве встигла ухилитися і дивом не постраждала, коли фура перекинулася і впала на тротуар.

Читайте також: