Нелегали з різаками для дроту і драбинами штурмували польсько-білоруський кордон: Варшава відреагувала (відео)

У Варшаві попереджають, що в найближчі місяці може бути посилення тиску на польський кордон.

На польсько-білоруському кордоні не припиняються спроби нелегального проникнення нелегалів з території РБ. Прикордонна служба Польщі опублікувала відео, на якому видно, як мігранти екіпіровані дерев'яними стільцями та дошками намагаються

Відповідне відео із "Черемші" опублікувала прикордонна служба Польщі у Twitter.

На відео видно групу іноземців на білоруському боці кордону, які з рюкзаками пробираються через ліс. Один із них несе на спині драбину, яка складається.

"Вони знають, що це буде нелегальний проїзд, тому платять організаторам, щоб вони довезли їх до кордону, надали драбини, ножиці-концертини тощо. Вони вже готуються до нелегального перетину кордону в країнах походження", - наголосили польські офіцери.

Cudzoziemcy,do nielegalnego przekroczenia granicy zdoprzygotowują się juz w krajach swojego pochodzenia.Wiedzą,że będzie to nielegalna podróż dlatego opłacają organizatorów,którzy dowożą ich pod samą granicę,dostarczają drabiny, nożyce do cięcia concertiny itp.#PSGCzeremcha pic.twitter.com/MRfjtluALV — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 4, 2023

Державний секретар канцелярії прем’єр-міністра та заступник міністра-координатора спецслужб Станіслав Жарин також прокоментував це питання у соцмережах.

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"Черговий матеріал Польської прикордонної служби, який показує підготовку груп іноземців до штурму польського кордону. Мігранти прибувають на кордон, оснащені різаками для дроту або драбинами. Завдяки Прикордонній варті кордон Республіки Польща залишається безпечним", – написав він.

На думку уповноваженого, "у найближчі тижні та місяці може відбутися посилення тиску на польський кордон і подальші спроби дестабілізувати східний фланг НАТО".

"Все залежатиме від політичного рішення Росії, яка використовує цей інструмент для дій проти Польщі та Європи", – наголосив він.

Від початку березня прикордонна охорона зафіксувала 235 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. Переважно це громадяни Сирії, Афганістану, Ємену та Лівану.

Загалом за 2021 рік бул о зафіксовано 40 тисяч спроб нелегальн ого перетину польського кордо ну. У 2022 році було зареєстровано лише 15,7 тис.

"Завдяки рішучим діям прикордонників та створенню загородження на польсько-білоруському кордоні кількість спроб нелегального перетину цього кордону зменшилася на понад 60%. – повідомила в січні речниця прикордонної служби лейтенант Анна Міхальська.

Нагадаємо, восени 2022 року Білорусь знову заявила про виявлення біля польського пункту пропуску тіла іноземця. Польська сторона заявила, що вони намагалися зв'язатися з білоруською стороною, але їхні колеги довго не відповідали на телефонні дзвінки і тривалий час не їхали на місце інциденту.

Центр національного спротиву пояснював також, що білоруські прикордонники навмисно направляють біженців з Ірану та Пакистану до українських кордонів задля розвідки вразливих ділянок.

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