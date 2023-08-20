Нелегали знову атакували польський кордон з допомогою Білорусі

Мігранти намагалися потрапити до Польщі через кордон із Білоруссю.

Польський кордон із території Білорусі 19 серпня намагалися незаконно перетнути 124 мігранти з країн Африки та Азії.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на прикордонну службу Польщі.

Серед нелегалів були громадяни Ефіопії, Сомалі та Індії.

Так, на ділянці кордону, що охороняється у польському селі Біловежа, 14 мігрантів перетнули прикордонні річки. Також затримані п'ять громадян Камеруну. Решта мігрантів повернулися до Білорусі.

Прикордонна служба Польщі також повідомила, що вчора з України до Польщі було оформлено 34,2 тис. осіб, а з Польщі до України – 36,7 тис. осіб.

Нагадаємо, на кордон із Білоруссю кинули більше українських прикордонників – яка причина.

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