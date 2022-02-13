Нелегали знову намагалися прорватися через польський кордон, вони перерізали дріт і кидали каміння

Нелегали знову намагалися прорватися через польський кордон, вони перерізали дріт і кидали каміння

Серед мігрантів були громадяни Індії та Афганістану.

Десять мігрантів намагалися штурмувати польсько-білоруський кордон, перерізавши колючий дріт та атакувавши патрулі камінням.

Про це повідомляє пресцентр прикордонної служби Польщі.

"Учора, 12 лютого, на територію Польщі намагались потрапити з території Білорусі 10 іноземців. На відрізку кордону, що охороняється прикордонною заставою в Мєльніку, дев’ять іноземців (громадяни Індії й Афганістану) перерізали колючий дріт та атакували польські патрулі камінням", - йдеться у повідомленні польських прикордоннів.

Wczoraj tj.12.02 na terytoriumpróbowało nielegalnie przedostać się z 10 cudzoziemców.

Na odcinku #PSGMielnik 9 os. (ob.Indii i Afganistanu) rozcięło concertinę i zaatakowało kamieniami patrole#PSGMichałowo #PSGCzeremcha i #PSGSzudziałowo cudzoziemcy pochodzili pod granicę. pic.twitter.com/sz6r3FDOYr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 13, 2022

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

Раніше речниця Прикордонної служби Польщі Анна Міхальська повідомила, що білоруські військові постійно влаштовують провокації на кордоні з Польщею.

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