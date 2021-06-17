"Нелюдське покарання": ЄС закликав режим Лукашенка відмовитися від "таємних" страт

Також Мінськ закликають взагалі відмовитися від приведення смертних вироків у виконання.

Європейський союз закликає Білорусь відмовитися від практики секретних страт у в'язницях. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де досі у Кримінальному кодексі найвищою мірою покарання лишається смертна кара.

Про це йдеться в заяві речниці зовнішньополітичної служби ЄС Набіли Массралі.

Повідомляється, що за інформацією правозахисної організації "Весна", родичу засудженого до смертної кари в Білорусі Віктору Павлову відмовили в інформації про його місцезнаходження.

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"Відмова в наданні інформації родичам вже неодноразово свідчила про секретні страти, що проводяться авторитарним режимом в Білорусі, єдиною європейською країною, все ще застосовує смертну кару", - йдеться в заяві.

Також ЄС закликає покласти край секретності пенітенціарної системи в Білорусі.

"Смертна кара - це жорстоке і нелюдське покарання, яке не служить стримуючим фактором для вчинення злочинів і являє собою неприйнятне заперечення людської гідності і недоторканності", - додала Массралі.

Нагадаємо, що Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де досі у Кримінальному кодексі найвищою мірою покарання лишається смертна кара. Родичі таких засуджених навіть не мають інформації про те, де і коли відбувається розстріл – лише отримують записку про те, що вирок було виконано.

ТСН.ua зібрав найголовніше про те, у яких країнах досі застосовують смертну кару та за які злочини можна отримати фатальний вирок.

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