Немає електронної пошти: у Великій Британії 20 тисяч консерваторів не зможуть обрати прем'єра

За даними видання, тисячі членів Консервативної партії поважного віку можуть бути позбавлені права проголосувати, оскільки за ними не закріплено партійну електронну пошту.

У Великій Британії близько 20 тисяч членів Консервативної партії не зможуть взяти участь у виборах прем'єра.

Причина - у них немає партійної електронної пошти.

Про це пише The Times.

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За даними видання, тисячі членів Консервативної партії поважного віку можуть бути позбавлені права проголосувати, оскільки за ними не закріплено партійну електронну пошту.

Планується, що їм зателефонують на вихідних із закликом створити електронну пошту.

Однак, з'ясувалося, що навіть ті, хто має пошту, можуть бути позбавлені права вибору, оскільки деякі консерватори не отримали листи, що дають право голосу. Більшість з них отримали підтвердження свого права голосу у четвер увечері, за кілька годин після того, як Ліз Трасс подала у відставку з посади прем'єр-міністра.

Нагадаємо, у четвер, 20 жовтня, прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс під час виступу на Даунінг-стріт заявила, що йде у відставку. На посаді очільниці уряду Британії вона пробула лише 44 дні, що є найкоротшим терміном в історії країни. За інформацією британських ЗМІ, причинами її відставки стала радикальна податкова реформа, яка спричинила хаос в економіці, обвалила фунт стерлінгів та не знайшла підтримки серед бізнесу країни. Саме через провал цієї реформи напередодні було звільнено міністра фінансів Квасі Квартенґа.

Трасс вибачилася за "помилки", але запевнила, що буде очолювати Консервативну партію на наступних загальних виборах.

Водночас недавнє опитування серед членів Консервативної партії Британії показує, що фаворитом серед претендентів на місце Ліз Трасс виявився експрем’єр Борис Джонсон.

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