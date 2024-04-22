"Немає місця на міжнародній арені": Україна зірвала виступ російського балету у США

Напередодні українці влаштували протест проти виступу росіян біля театру балету Девіда Х. Коха у Нью-Йорку.

Завдяки зусиллям МЗС та української громади у США було скасовано виступ артистів балету російського Маріїнського театру.

Про це українське МЗС повідомило в Telegram.

У відомстві зазначили, що зазнала невдачі чергова спроба російських митців використати міжнародну культурну платформу для поширення пропаганди.

Повідомляється, що завдяки зверненню Генконсульства України в Нью-Йорку, а також заходам української громади, організатори гала-концерту, присвяченому 25-й річниці престижного балетного конкурсу "Молодіжний гран-прі Америки", скасували виступ артистів балету російського Маріїнського театру.

"Російському театру та культурі немає місця на міжнародній арені. Ми й надалі працюватимемо над культурною ізоляцією агресора", – наголосили в МЗС України.

У США скасували виступи артистів балету російського Маріїнського театру / Фото: Телеграм-канал МЗС України

Зауважимо, напередодні українці влаштували протест біля театру балету Девіда Х. Коха у Нью-Йорку з вимогою скасувати участь артистів балету російського Маріїнського театру у гала-концерті, який мав відбутися 18 та 19 квітня.

Нагадаємо, раніше у квітні з ініціативи МЗС України гастролі російського балету були скасовані у Південній Кореї.

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