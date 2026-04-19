"Немає нафти — немає грошей": Орбан зробив заяву про "Дружбу" і розблокування кредиту Україні

Угорщина може зняти блокаду кредиту ЄС / © Getty Images

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що отримав сигнал від України про готовність відновити постачання нафти нафтопроводом «Дружба» вже від 20 квітня, за умови, що Будапешт розблокує кредит ЄС на 90 млрд євро.

Про це угорський прем’єр написав у Х.

За його словами, позиція Угорщини залишається незмінною: «немає нафти — немає грошей». Водночас він зазначив, що після відновлення постачання нафти Угорщина не перешкоджатиме схваленню кредиту.

Реклама

«Через Брюссель ми отримали від України сигнал про готовність відновити постачання нафти трубопроводом „Дружба“ вже в понеділок за умови, що Угорщина зніме блокаду кредиту ЄС у розмірі 90 млрд євро. Позиція Угорщини не змінилася: немає нафти = немає грошей. Щойно постачання нафти буде відновлено, ми більше не будемо перешкоджати схваленню кредиту. Виплата кредиту не накладає фінансового тягаря чи зобов’язань на Угорщину», — написав він.

Орбан також підкреслив, що виділення коштів не створює для Угорщини фінансових зобов’язань або додаткового навантаження

Нагадаємо, 9 травня Петер Мадяр офіційно очолить уряд Угорщини. Проте, чи продовжить він купувати російську нафту, чи перейде на альтернативний газогін «Адрія» через Хорватію, невідомо.

Тим часом Словаччина може заблокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, однак не виступає проти надання кредиту Україні на 90 млрд євро.