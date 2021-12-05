“Не має нічого спільного із вченням Ісуса”: Папа Римський попросив вибачення у православних

Понтифік нагадав про спільне коріння християн.

Під час візиту до Греції Папа Римський Франциск зустрівся із архієпископом Афін та всієї Еллади Блаженнійшим Ієронімом і в зверненні до нього попросив вибачення перед православними за помилкові рішення католиків.

Про це повідомляє Vatican News.

За словами понтифіка, ті дії та рішення, які призвели до поділу між християнами, “не мали нічого спільного з Ісусом і з Євангелієм та були продиктовані насамперед жагою до прибутку і влади".

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Папа Римський згадав про коріння, що об’єднує католиків та православних, і наголосив на тому, що всі розбіжності виникли пізніше.

“Історія має свою вагу, і сьогодні тут я відчуваю потребу знову попросити прощення у Бога та у братів за помилки, вчинені багатьма католиками”, — сказав він.

Папа Франциск також закликав християн “допомагати одне одному, поклонятися Богу і служити ближньому, не займаючись прозелітизмом”.

Нагадаємо, нещодавно очільник Української Греко-Католицької Церкви Святослав Шевчук розповів, що в Україні очікують візит Папи Римського Франциска вже найближчим часом.

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