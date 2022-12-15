"Немає про що говорити":  Путін особисто скасував усі публічні заходи перед Новим роком

Рішення про скасування щорічної пресконференції президент Росії Володимир Путін особисто ухвалив на початку цього тижня буквально в останній момент.

Президент Росії Володимир Путін вирішив скасувати свої традиційні передноворічні заходи.

Цю інформацію під час брифінгу підтвердив речник глави Кремля Дмитро Пєсков.

Зокрема, йдеться про традиційне послання Володимира Путіна Федеральним зборам і хокейний матч, який напередодні Нового року відбувається на Красній площі.

"Ні, не планується цього року", — заявив Пєсков у відповідь на запитання про те, чи братиме Володимир Путін участь у хокейному матчі на арені, яка встановлюється на Красній площі.

Крім того, як повідомив спецпредставник глави Кремля, наприкінці 2022 року також не проводитиметься традиційне послання президента до Федеральних зборів. Пєсков припустив, що публічний захід із президентом може відбутися вже 2023 року.

Окремо прессекретар Володимира Путіна закликав російських журналістів "не гадати на кавовій гущі" щодо дати проведення послання до Федеральних зборів.

"Ні, письмово його не буває, а щодо повідомлень про те, що можливо в наступному році, — безумовно, можливо. Це досить очевидна істина", — додав Пєсков, відповідаючи на уточнювальне запитання про те, чи проводитиметься послання Федеральним зборам наступного року.

Варто зазначити, що Володимир Путін також скасував проведення "Прямої лінії", під час якої від 2001 року він відповідав на різні запитання представників ЗМІ.

Журналіст Петро Козлов у статті, опублікованій виданням Moscow Times, пише, що Володимир Путін особисто скасував щорічну пресконференцію. Рішення було ухвалено буквально в останню хвилину.

Джерела журналіста розповіли, що спочатку в уряді та адміністрації президента РФ готувалися до прямої лінії. Урядовці дійшли висновку, що єдина тема, яку обговорюватимуть на пресконференції, це війна.

Крім того, за даними видання, у Кремлі бояться нових диверсій з боку України перед виступом Путіна.

"Питання диверсій докладно обговорювали на нарадах із силовиками. Вони присягаються, що подібного більше не станеться. Але дати 100% гарантію, що щось подібне не станеться перед пресконференцією, ніхто не може", — сказав один із інсайдерів.

Ще одне джерело повідомило, що Путін і його команда не мають відповідей на багато питань, які могли б поставити на пресконференції.

"А про що говорити? Запитань дедалі більше, а відповідей дедалі менше. До того ж у самих учасників процесу ухвалення рішень", — сказав він.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що Путін невпевнений у своїй здатності формувати російський інформаційний простір. Так, він стикається з усією більшою критикою на тлі війни з Україною, що триває.

Як сказано у звіті, відхід російських військ із Київської області та північної України ще у квітні, ймовірно, зіпсував плани Путіна оголосити про перемогу. Він все ще чекає і сподівається вимовити грандіозну переможну промову 2023 року або відтягує момент, коли йому доведеться визнати, що Росія не може досягти своєї мети в Україні військовим шляхом.

Опудало Путіна і російський брухт – що можна побачити на "цвинтарі надій орків"

Читайте також: