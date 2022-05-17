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"Немає різниці": Лавров прокоментував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

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"Немає різниці": Лавров прокоментував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Фото: Associated Press

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО нічого не змінить для Росії.

На думку Кремля, "ці держави Північноатлантичний союз уже і так використовував ще до їх вступу". 

Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, пишуть російські засоби масової пропаганди. 

"Фінляндія, Швеція та інші нейтральні країни вже роками беруть участь у військових навчаннях НАТО, їхню територію НАТО враховує при військовому плануванні просування на схід. Тому в цьому сенсі вже, напевно, великої різниці немає", - сказав Лавров. 

Дипломат держави-окупантки також заявив, що "Росія стежитиме та робитиме висновки щодо того, як НАТО використовуватиме ці території". 

Нагадаємо, російська влада почала карати своїх військових за поразки у війні проти України.

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