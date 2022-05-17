"Немає різниці": Лавров прокоментував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО нічого не змінить для Росії.
На думку Кремля, "ці держави Північноатлантичний союз уже і так використовував ще до їх вступу".
Про це заявив голова МЗС РФ Сергій Лавров, пишуть російські засоби масової пропаганди.
"Фінляндія, Швеція та інші нейтральні країни вже роками беруть участь у військових навчаннях НАТО, їхню територію НАТО враховує при військовому плануванні просування на схід. Тому в цьому сенсі вже, напевно, великої різниці немає", - сказав Лавров.
Дипломат держави-окупантки також заявив, що "Росія стежитиме та робитиме висновки щодо того, як НАТО використовуватиме ці території".
Нагадаємо, російська влада почала карати своїх військових за поразки у війні проти України.
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