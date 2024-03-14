Немає сенсу укладати угоди з РФ – посол США зробив жорстку заяву

На думку Майкла Карпентера порушення Росією міжнародних домовленостей зводить нанівець можливість укладення з нею будь-яких угод в майбутньому.

Представник США Майкл Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні розкритикував Росію за недотримання загальноприйнятих правил міждержавної поведінки та поставив під сумнів доцільність домовлятися з нею про будь-що за таких умов.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Подумайте лише про кількість зобов'язань, які були порушені Російською Федерацією за останні кілька років: Договір про звичайні збройні сили в Європі, Договір з відкритого неба, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, Конвенція про хімічну зброю, Женевські конвенції, Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права... Я можу продовжувати і продовжувати", – заявив Карпентер.

За словами посла, "Росія пішла ще далі" і поставила під сумнів саму необхідність дотримання правил міждержавної поведінки. Карпентер зауважив, що Путін виявив зневагу до узгоджених правил міжнародних відносин, назвавши їх "сміттям", а голова російського МІД Лавров відмовився визнавати "горезвісний порядок, заснований на правилах".

Посол також пригадав, що делегація Росії на Форумі з безпекового співробітництва теж глузувала з міжнародних норм поведінки, і назвала їх "порядком, заснованим на дурнях".

"І це не просто слова. Існує послідовна модель поведінки, яка їх підтверджує", – заявив очільник місії США при ОБСЄ.

Карпентер звернув увагу учасників засідання, що 4 березня заступник секретаря Ради безпеки РФ Мєдвєдєв заявив, що "Україна — це, безперечно, Росія".

"Але ми всі знаємо, що в Будапештському меморандумі 1994 року Росія зобов'язалася поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Отже, питання полягає в тому, на які наявні зобов'язання, взяті на себе Російською Федерацією, ми можемо розраховувати сьогодні? Чи є вони взагалі?" – запитав посол.

Також він нагадав слова Путіна про "світовий порядок, заснований на правилах". Тоді президент Росії сказав, що "таких правил не існує, і в реальності вони змінюються щодня залежно від поточного політичного порядку денного і тимчасових інтересів тих, хто про це говорить".

Очільник місії США при ОБСЄ наголосив, що подібні заяви лідера РФ та його оточення – "це не просто теорія", це наявна послідовність конкретних дій, які вже зруйнували життя мільйонів українців.

"Російські лідери стверджують, що Захід застосовує порядок, заснований на правилах, вибірково. Але саме Росія є уособленням вибіркового дотримання правил…Як ми можемо укладати угоди з державою, яка визнає правила лише тоді, коли вони сприяють її вузьким інтересам, ігноруючи всі ті, що сприяють глобальному миру, безпеці та людській гідності?" – звернувся до членів ради ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, Росія зневажає спільних зобов'язання і міжнародне право. І в такій ситуації вкрай важливо, як ОБСЄ відреагує на це.

"Чи вдаватимемо ми, що нові "домовленості" і зобов'язання можливі? Чи спочатку наполягатимемо на повній відповідальності? Чи вдаємо, що компроміс все ще можливий, чи наполягаємо на тому, що наші принципи не можуть бути скомпрометовані? Те, як ми реагуємо, має величезні наслідки для майбутнього цієї організації", – наголосив представник США.

Нагадаємо, від 2014 року Росія порушила близько 400 міжнародних договорів, однією зі сторін у яких є Україна, зокрема Будапештський Меморандум, Статут Організації об'єднаних націй, низку конвенцій ООН та Гельсінські угоди.

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